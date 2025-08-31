Телеведущая Екатерина Андреева поплавала в откровенном купальнике

Звезда Первого канала Екатерина Андреева снялась в купальнике. Телеведущая разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя Екатерина Андреева позировала перед камерой в красном купальнике с декольте. Телеведущая была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Знаменитость стояла в чане.

«Баня за Полярным кругом — это волшебство. Контрасты. Прохладное Баренцево море. Теплый чан с северными травами и ягодами на берегу. Жаркая парная и румянец во всю щеку. Веники из карельской березы и можжевельника. Закат и небесная палитра, как цветотерапия», — написала ведущая.

Недавно журналистка раскрыла свои секреты красоты и молодости. Екатерина Андреева рассказала подписчикам, что давно выработала определенные правила, которым строго следует. Телеведущая практически всегда ложится спать в одно и то же время в комнате, где создана «полнейшая темнота» и идеальная температура (от 17 до 20 градусов). Знаменитость также контролирует питание, пьет много воды и тренируется. По словам телеведущей, чудес не бывает, и она ходит к косметологу, чтобы поддерживать кожу в тонусе, но к серьезным хирургическим вмешательствам не прибегала.