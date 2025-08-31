Ирина Шейк опубликовала фото в стрингах и чулках

Супермодель Ирина Шейк снялась в стрингах и чулках. Манекенщица опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ирина Шейк показала кадр со своих недавних съемок. Супермодель была запечатлена в черном корсете, кружевных стрингах, чулках в тон и туфлях на каблуках. Звезда подиумов стояла спиной к камере с распущенными волосами.

На днях Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании бренда Edam. На одном из кадров супермодель предстала в красном комплекте белья, который состоял из прозрачного бюстгальтера, пояса для чулок и стрингов. Визажист сделал знаменитости макияж в естественном стиле, а стилист уложил волосы. Манекенщица также примерила трикотажный топ и микрошорты.

В начале августа Ирина Шейк сфотографировалась для выпуска бразильского журнала Vogue. Она снялась для нескольких обложек издания. На одном из кадров манекенщица предстала в молочном корсетном лифе с конусами, поясом и трусах в тон. Визажист сделал звезде подиумов макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой. Супермодель также надела парик с темными короткими волосами. Автором съемки выступил фотограф Люфре.