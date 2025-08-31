Супермодель 1990-х Клаудия Шиффер снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя Клаудия Шиффер предстала перед камерой в бежевом слитном купальнике с изображением фламинго и вырезами по бокам. Супермодель также надела солнцезащитные очки и золотое ожерелье. Манекенщица собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость стояла в бассейне.

В июле Клаудия Шиффер появилась на публике в белом полупрозрачном макси-платье с декольте, украшенном кружевом. Супермодель дополнила наряд массивным золотым ожерельем, сумкой в виде ракушки, браслетом и кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Клаудия Шиффер снялась топлес в рекламной кампании летней коллекции бренда Chloe. На одном из кадров супермодель предстала в белых джинсах с коричневой соломенной сумкой на плечо. Звезда подиумов стояла у окна, повернувшись спиной к камере. Манекенщица также примерила розовое боди, белый кружевной топ и микрошорты, цветочную блузу с коротким рукавом и брюки. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественном стиле.