Дочь Бони поучаствовала в съемке для рекламы модного бренда

Дочь телеведущей и модели Виктории Бони, Анджелина, снялась для рекламы бренда Befree. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров 13-летняя Анджелина позировала в черном облегающем топе, который дополнили микрошорты в тон и сумка на плечо. Дочь Виктории Бони завершила образ ремнем с заклепками, гетрами и кедами на платформе. Девушке уложили распущенные волосы и сделали макияж с темно-розовой помадой. Ей также сделали временные тату.

Виктория Боня родила первенца от бизнесмена Алекса Смерфита, с которым прожила семь лет. Девочка является подданной Монако. У Анджелины нет российского гражданства. Телеведущая отмечала, что ради дочери сохранила с предпринимателем дружеские отношения после расставания, поэтому периодически общается с экс-возлюбленным. По словам знаменитости, она никогда не препятствовала встречам Анджелины с отцом и не боялась, что Смерфит отберет ее. Блогер заявляла, что родила ребенка от адекватного человека, которому доверяет самое дорогое в жизни.

До этого Виктория Боня рассказала, как дочь Анджелина потратит первую зарплату.