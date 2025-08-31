Дочь Майкла Джексона вышла в свет в кожаном платье с глубоким декольте

Дочь певца Майкла Джексона, Пэрис, появилась на публике в кожаном платье с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

27-летняя Пэрис Джексон стала гостьей премьеры «Франкенштейна», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. Певица позировала перед фотографами в черном облегающем кожаном макси-платье с глубоким декольте, украшенном перьями. Дочь Майка Джексона дополнила образ длинными перчатками в тон, золотыми кольцами, клатчем, длинными серьгами и колье. Знаменитости собрали волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с угольно-черными стрелками.

13 августа Telegram-канал Mash заявил, что США рассматривает детей Майкла Джексона и медсестры Дебби Роу на участие в «Интервидении» – актера Майкла Джозефа Джексона-младшего, эколога Принса Майкла Джексона II, Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Mash предполагал, что вероятной кандидаткой станет Пэрис Майкл Кэтрин. Отмечалось, что ей может составить конкуренцию якобы внебрачный сын Джексона — норвежский рэпер Омер Бахти с двойным гражданством.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году.