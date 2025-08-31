Канделаки предстала перед камерой в платье с глубоким декольте

Ведущая и продюсер Тина Канделаки вышла на публику в корсетном платье с часами за 4,6 млн рублей. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя Тина Канделаки предстала перед камерой в молочном корсетном макси-платье и туфлях на каблуках. Продюсер добавила к образу серьги, золотые ожерелья, браслеты и кольца. Телеведущая завершила образ кожаным клатчем и часами Cartier с бриллиантами стоимостью $58 тысяч (более 4,6 миллиона рублей. — прим. ред.). Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.

Несколько недель назад Тина Канделаки опубликовала в личном блоге фото, где позировала в бежевой толстовке на молнии, плаще, кепке Alo Yoga и солнцезащитных очках с желтыми линзами. Телеведущая также надела серьги и массивное кольцо. Продюсер завершила образ золотым колье Juste un Clou от бренда Cartier, стоимость которого на официальном сайте составляет $14 тысяч (1,120 тысячи рублей. — прим.ред.). Знаменитость убрала волосы под головной убор и сделала макияж с розовой помадой. Она позировала в лодке.

До этого Тина Канделаки снялась в черном облегающем платье с желтыми перьями и разрезом до бедра. Образ дополнили розовый жакет, золотые мюли, бежевая сумка и очки в золотой оправе.