Сергей Зверев появился на публике с сумкой за десять миллионов рублей

Сергей Зверев появился на Московской неделе моды с сумкой за 10 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

В столице в эти выходные стартовала Московская неделя моды. На мероприятии продемонстрируют свои новые коллекции российские бренды. Ожидаются и известные звезды. Так, на днях на одном из показов появился стилист Сергей Зверев.

Для выхода в свет он выбрал черный пиджак с аппликациями в виде пластмассовых кругов и массивную черную шляпу. В качестве аксессуара Зверев взял с собой сумку Birkin от Hermes — ее стоимость составляет примерно 10 миллионов рублей. Кстати, точно такая же есть в коллекции Ксении Собчак.

Напомним, Сергею Звереву — 62 года. В 2021 году стилист пытался пройти в Госдуму от Бурятии, однако выборы он проиграл.

