Академик РАН высказался о тренде на массаж лица улитками

Нужно заняться своим здоровьем, а косметические средства оставить на потом.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил академик РАН и бывший главный санитарный врач России.

«Я бы не рекомендовал это делать нашим женщинам. Я бы рекомендовал больше и системно заниматься состоянием своего здоровья. А это физическая активность, правильное питание, правильный режим сна. И использование косметических средств — это вторичное, а не первичное. А что касается улиток, то бедолаги стали предметом маркетинговых спекуляций».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что омоложение улитками стало новым трендом среди россиянок. Улитки ползают на лицах клиенток и оставляют слизь, которая якобы увлажняет кожу.