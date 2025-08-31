Супермодель Тайра Бэнкс показала образ для съемки Harper's Bazaar

Супермодель и телеведущая Тайра Бэнкс продемонстрировала фигуру в боди. Видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя Тайра Бэнкс снялась для нового выпуска сербского журнала Harper's Bazaar. На одном из кадров супермодель предстала в корсетном боди, украшенном кристаллами. При этом манекенщица отказалась от штанов. Звезда подиумов также надела колготки и серьги. Телеведущей сделали объемную укладку и макияж.

В апреле Тайра Бэнкс появилась на церемонии вручения премии Fashion LA Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Супермодель вышла в свет в темно-коричневом пальто, широких брюках, черном топе и туфлях. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с серебристыми тенями, черными стрелками, темными бровями, румянами, контурингом и розовой помадой.

Интернет-пользователи не узнали телеведущую. Некоторые сравнили супермодель с певцом Майклом Джексоном, который неоднократно делал пластические операции.

В начале августа Тайра Бэнкс стала гостьей показа второй части фильма «Чумовая пятница», которая прошла в Сиднее. Супермодель появилась на закрытом мероприятии в шоколадном атласном макси-платье, поверх которого надела кожаный корсет.