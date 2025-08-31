Ирина Шейк в вязаном бикини взбудоражила своих фанатов

Знаменитая модель Ирина Шейк вновь подтвердила статус иконы стиля, поделившись в социальных сетях восхитительными фото с отдыха. 39-летняя российская супермодель опубликовала серию снимков, где продемонстрировала свою стройную фигуру и естественную красоту на фоне живописного скалистого побережья.

© Super.ru

В течение лета Ирина активно совмещала работу с отдыхом, путешествуя на различные курорты между съёмками. Новый фотосет запечатлел её в легком, откровенном вязаном бикини белого цвета, выполненном в технике кроше, который идеально подчеркнул загорелую кожу и изящную фигуру модели.

На фото она предстала без макияжа, только с солнцезащитным кремом и бальзамом для губ. Такой образ отлично подчеркнул природную красоту Ирины.

© Super.ru

Шейк выбрала в качестве аксессуара массивные серебристые серьги.

Помимо пляжных кадров, модель поделилась и образами для вечерних выходов: собрав волосы в высокий пучок, она нанесла яркий макияж и надела эффектный топ-корсет с декольте, шелковую рубашку и струящиеся брюки. В финале — стильные аксессуары, босоножки на каблуке и уютная сумочка.

Напомним, выходы Ирины Шейк на Каннском кинофестивале всегда восхищали публику. Так, на церемонии открытия она появилась в более легкомысленном наряде и с простым пучком на затылке.