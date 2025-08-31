Что можно надеть из верхней одежды осенью, чтобы выделиться

Осень — это время, когда верхняя одежда становится главным героем гардероба. Именно она задает тон образу и может сделать его либо скучным, либо ярким и запоминающимся. И не стоит ограничиваться привычным пальто или классической курткой, ведь современные тенденции предлагают гораздо больше вариантов. Главное — выбрать ту модель, которая не только согреет, но и подчеркнет индивидуальность. Стилист Маша Ведерникова поделилась идеями, которые помогут выглядеть стильно этой осенью.

© unsplash

Красный тренч

Классический тренчкот давно стал универсальной базой, но в красном цвете он приобретает совершенно иной характер. Это вещь, которая сразу притягивает внимание и добавляет энергии в самый серый день.

«Сочетать его можно как с джинсами и белой рубашкой, так и с элегантным платьем и ботильонами. Красный тренч лучше всего "работает" в минималистичном образе, когда все остальные вещи спокойных тонов», — утверждает стилист.

Бомбер

Если хочется добавить в гардероб что-то более спортивное и расслабленное, бомбер — отличный выбор. Яркий или спокойный оттенок поднимет настроение и оживит даже самый простой аутфит. Сочетайте его с джинсами, кедами или даже классическими брюками для игры на контрастах. Бомбер хорош тем, что подходит и молодым девушкам, и женщинам постарше, если грамотно подобрать аксессуары. Он станет удобным спутником в прогулках, поездках и повседневной городской жизни.

Пальто с рисунком

Не обязательно ограничиваться однотонными моделями: пальто в клетку, с геометрическим орнаментом или даже цветочным принтом — отличный способ выделиться.

«Такой вариант особенно хорош для тех, кто устал от однообразия и хочет добавить динамики в образы. Принт можно поддержать аксессуарами: сумкой, шарфом или обувью схожей гаммы. Но важно помнить о балансе — остальная одежда должна быть спокойной. Это тот случай, когда пальто играет первую скрипку в ансамбле», — напоминает эксперт.

Куртка из кожи с акцентом

Кожаные куртки всегда актуальны, но этой осенью особенно востребованы варианты с необычными деталями: объемными плечами, ремнями или яркой фурнитурой. Такая вещь моментально превращает базовый лук в дерзкий и современный. Сочетайте ее с платьем-комбинацией, джинсами или даже деловым костюмом. Кожа добавляет образу уверенности и делает его более выразительным. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить практичность и эффектность.

Стеганый пуховик или искусственная шуба нестандартного цвета

Осенью пригодится и теплый вариант на случай похолоданий, и тут лучше отказаться от привычного черного или коричневого. Пуховик или шубка-чебурашка в лавандовом, оливковом или насыщенном синем оттенке смотрится куда интереснее. Это добавляет свежести и позволяет создать модный акцент даже в самом простом образе. Стилистический плюс — такую верхнюю одежду легко сочетать и с кроссовками, и с сапогами.