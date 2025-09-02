Елена Перминова примерила бюстгальтер из золотых цветов

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, снялась в бюстгальтере из цветов. Она разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

39-летняя Елена Перминова предстала перед камерой в золотом лифе с бутонами цветов, который дополнила зелеными брюками. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и без косметики в гардеробной.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Елена Перминова призналась, во время путешествий «срывается» на молочную продукцию. Модель отметила, что после такого питания у нее возникают проблемы с кожей, поэтому по приезде в Москву она делает чистку лица у косметолога. По словам знаменитости, в России ей проще придерживаться своего рациона питания.

«В России мне намного легче нормально питаться, так как очень много продуктов без лактозы: любимое масло, сыры, творог и даже мороженое (нашла этим летом и пломбир). На завтрак спокойно ем сырники, просто из безлактозного творога. В путешествиях могу оторваться. Мороженое и пицца ночью, а после отеки утром», — поделилась звезда.

До этого одна из подписчиц поинтересовалась, как Елена Перминова относится к старению. Модель заявила, что боится возрастных изменений, поэтому иногда прибегает к косметологическим процедурам.