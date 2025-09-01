Виктория Боня посетила Венецианский фестиваль в макси-платье

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня в откровенном виде посетила 82-й Венецианский международный кинофестиваль на острове Лидо. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

© РИА Новости

45-летняя знаменитость выбрала для мероприятия облегающее макси-платье. Наряд состоял из красного корсета с глубоким декольте, который обнажал спину, плечи и часть груди, и юбки с полупрозрачными вставками и разрезом сзади.

© Lenta.ru

Также инфлюэнсерша надела босоножки на высоких каблуках, уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ массивными золотистыми серьгами-кольцами.

В июле Виктория Боня примерила микрошорты 13-летней дочери перед камерой.