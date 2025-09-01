Модель и телеведущая Виктория Боня вышла в свет в «голом» платье без лифчика. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

45-летняя Виктория Боня появилась на благотворительной вечеринке AmfAR в рамках Венецианского кинофестиваля. Модель выбрала для светского мероприятия черное полупрозрачное макси-платье, под которое не стала надевать бюстгальтер. Телеведущая добавила к образу босоножки на каблуках в тон и серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

© Газета.Ru

Виктория Боня родила первенца от бизнесмена Алекса Смерфита, с которым прожила семь лет. Девочка является подданной Монако. У Анджелины нет российского гражданства. Телеведущая отмечала, что ради дочери сохранила с предпринимателем дружеские отношения после расставания, поэтому периодически общается с экс-возлюбленным.

Недавно Анджелина снялась для рекламы бренда Befree. На одном из кадров 13-летняя девушка позировала в черном облегающем топе, который дополнили микрошорты в тон и сумка на плечо. Дочь Виктории Бони завершила образ ремнем с заклепками, гетрами и кедами на платформе.