Ляйсан Утяшева появилась на показе в обтягивающем мини-платье

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева вышла в свет в обтягивающем мини-платье. Фото и видео опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ляйсан Утяшева стала гостьей показа российского бренда Ruban, который прошел 1 сентября в Москве. Гимнастка выбрала для закрытого мероприятия телесное облегающее мини-платье и дополнила его длинным тренчем, очками и ожерельем. Телеведущей уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовой помадой.

© Газета.Ru

Среди гостей шоу также были замечены Ксения Собчак и Светлана Бондарчук.

В конце июля Ляйсан Утяшева выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в шоколадном макси-платье с облегающим верхом и разрезом до бедра. Телеведущая также надела золотое массивное колье и браслеты. Гимнастке уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с темными тенями и нюдовыми губами. Снимки были сделаны во время съемок шоу «Большой куш».

До этого знаменитость снялась в бежевом облегающем платье Gucci на молнии с глубоким декольте. Она дополнила образ солнцезащитными очками, браслетом, кольцом и массивными серьгами.