Как подстричься этой осенью: главные тренды и советы стилиста

Осень — идеальное время для обновления образа: смена сезона всегда вдохновляет на эксперименты с длиной и формой волос. В этом году тренды сочетают комфорт, легкость укладки и индивидуальность, парикмахеры советуют учитывать не только модные тенденции, но и тип лица, текстуру волос и ритм жизни, чтобы новая стрижка не только украшала, но и была практичной. Стилист Евгения Куклина рассказала о самых модных вариантах осени и дала советы, как выбрать свой.

Ультракороткий боб

Боб не теряет позиций, но этой осенью особенно популярен ультракороткий вариант до середины шеи или выше. Он визуально освежает лицо, добавляет графичности и делает образ более современным. Такая стрижка идеально смотрится на прямых или слегка волнистых волосах, а укладка занимает минимум времени. Стилист советует сочетать ее с окрашиванием в один тон или легкими бликами для объема, будет стильный, но при этом универсальный образ.

Каре с мягкой челкой

Классическое каре этой осенью выглядит мягче и романтичнее: челка может быть удлиненной и слегка прореженной. Это отличный вариант для тех, кто хочет освежить лицо и подчеркнуть глаза, не укорачивая длину слишком радикально. Каре подходит почти всем типам лица, а челка помогает скорректировать пропорции. Легкая текстурная укладка или эффект «утренней небрежности» сделают образ естественным. Эта стрижка особенно выигрышно смотрится с окрашиванием в натуральные теплые тона.

Слои для длинных волос

Если не хочется расставаться с длиной, выбирайте длинные слоистые стрижки. Они добавляют движения, снимают лишний вес с волос и помогают создать эффект воздушности.

«Слоистая техника делает волосы визуально более густыми, а лицо — мягче. Очень хорошо сочетать длинные слои с легкими волнами или блондированием для акцента на текстуре. Такая стрижка отлично подойдет тем, кто любит женственные образы и минимальную укладку», — утверждает эксперт.

Шэг с рваными кончиками

Модная стрижка шэг вернулась из 70-х и идеально подходит для смелых образов. Рваные кончики, объем на макушке и текстура по всей длине создают ощущение легкости и динамики. Она особенно хороша для девушек с тонкими волосами — добавляет объема и характера. Этой осенью шэг хорош с окрашиванием в технике балаяж или мелированием для игры света. Стрижка требует легкой укладки с текстурирующим спреем, но выглядит максимально естественно.

Пикси с удлиненной челкой

Пикси остается фаворитом для тех, кто любит выделяться. В этом сезоне актуальна удлиненная челка и мягкие линии, чтобы образ выглядел более женственным.

«Стрижка пикси открывает лицо, подчеркивает скулы и глаза, а также позволяет экспериментировать с укладкой. Она подходит как для строгих офисных образов, так и для дерзких вечеринок, это выбор уверенных в себе женщин, которые ценят удобство и стиль», — подчеркивает стилист.

Итальянка с объемом

Стрижка «итальянка» с мягкими слоями и акцентом на объем снова в моде. Она универсальна: подходит для волос разной длины и типа, а укладка не требует больших усилий. Легкие градуированные слои создают эффект густоты, а лицо выглядит мягче. Особенно хорошо эта стрижка смотрится на густых или слегка волнистых волосах.