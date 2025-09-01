Дочь Даны Борисовой похвасталась преображением в откровенном купальнике

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина Борисова показала фигуру в купальнике после пластики. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

18-летняя наследница знаменитости снялась, сидя на расстеленном на песчаном пляже полотенце. Она позировала в черном бикини с белой окантовкой из ткани в рубчик. Комплект состоял из топа с глубоким декольте и трусов с заниженной талией. Также девушка надела браслет на ногу и распустила волосы.

Известно, что ранее она скорректировала грудь, талию и ягодицы посредством пластической хирургии.

«Вообще-то, я ожидала худшего, но все хорошо. Эта операция отняла больше нервов, чем ринопластика», — заявила дочь Борисовой в интервью изданию Starhit.

