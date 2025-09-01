Дина Саева поделилась черным образом для прогулок

Блогерша Дина Саева снялась в мини-юбке на фоне задержания возлюбленного, предпринимателя Никиты Ефремова, за экстремизм. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

26-летняя Дина Саева позировала перед зеркалом в черном боди, кожаной мини-юбке и куртке в тон. Блогерша дополнила образ солнцезащитными очками, кольцом, цепочкой с кулоном, ремнем, капроновыми колготками и сумкой. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

«В последнее время люблю черный цвет», — подписала фото блогерша.

Несколько недель назад Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники писал, что Никиту Ефремова задержали в Шереметьево после возвращения из Турции. Издание утверждало, что возлюбленного Дины Саевой заподозрили в переводе денег в адрес ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Останкинский районный суд Москвы постановил ограничить его действия. В пресс-службе судов отметили, что мера связана с расследованием дела по статье 282.3 УК РФ, предусматривающей до восьми лет лишения свободы. Сама Дина Саева никак не комментировала информацию.

Никита Ефремов — основатель бренда кроссовок Nikita Efremov, ранее в его магазинах проходили обыски. В его шоурумах изъяли около 5000 пар обуви после жалоб покупателей о продаже поддельной продукции.