«Просто ужасно». Кейт Бланшетт осудили за выход в платье с перьями

Голливудскую актрису Кейт Бланшетт раскритиковали за выход в платье с перьями. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Кейт Бланшетт стала гостьей премьеры фильма «Отец, Мать, Сестра, Брат» в рамках Венецианского кинофестиваля. 56-летняя актриса появилась на красной дорожке в черном платье с объемной юбкой, которая была украшена перьями. Образ артистки дополнили кожаные сапоги на каблуках, кольцо и серьги. Знаменитости уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

© globallookpress

Интернет-пользователи не оценили наряд звезды.

«Обожаю Кейт, но это платье ужасное», «Столкнулась ли она со стаей птиц по пути сюда?», «Просто ужасно», — писали читатели Daily Mail.

До этого Кейт Бланшетт вышла на публику в черном облегающем платье с глубоким декольте и камнями. Образ дополнили серьги и браслеты. Волосы актрисе уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж.

Несколько недель назад Кейт Бланшетт стала лицом выпуска журнала Cap 74024. На обложке голливудская актриса позировала в кардигане и шапке. Знаменитость держала в руках кошку. На одной из страниц издания артистка стояла в черном бюстгальтере и легинсах с метлой в руках. Ей закололи волосы заколкой и сделали естественный макияж.