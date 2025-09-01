Звезда сериала «Универ» и актриса Наталья Рудова снялась в купальнике. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Наталья Рудова была запечатлена в голубом блестящем лифе бикини и мини-юбке в тон. Актриса также надела золотой браслет и цепочку с кулоном. Звезда «Универа» позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на яхте.

© Газета.Ru

«Разбавлю вашу сегодняшюю скучную ленту», — подписала кадр артистка.

В июле Наталья Рудова выложила в личный блог фото, где была запечатлена в черном кружевном прозрачном мини-платье с открытой спиной. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на палубе яхты.

До этого Наталья Рудова рассказывала в личном блоге, что тщательно следит за питанием и много тренируется даже на отдыхе. По ее признанию, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Наталья Рудова отмечала, что у нее всегда было много поклонников, вне зависимости от веса, поэтому в качестве мотивации это не работает. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.