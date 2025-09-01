Звезда реалити-шоу и модель Кендалл Дженнер показала фигуру в стрингах. Бизнесвумен разместила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Кендалл Дженнер предстала в кадре в черном крошечном купальнике. На одном из фото звезда реалити-шоу стояла спиной к камере у бассейна. Бизнесвумен также выложила селфи, где позировала с уложенными волосами в автомобиле.

В июле Кендалл Дженнер приняла участие в рекламной кампании новой коллекции бренда FWRD. На одном из кадров модель предстала без топа и бюстгальтера. Манекенщица была запечатлена в крошечных джинсовых шортах со шнуровкой и высоких сапогах. Звезде реалити-шоу сделали укладку и макияж в естественном стиле. Бизнесвумен стояла, облокотившись на лошадь.

Несколько недель назад стало известно, что Кендалл Дженнер купила дом с лошадьми за $23 миллиона. Новый особняк модели расположен в одном из закрытых и дорогих районов Калифорнии, рядом с домом Опры Уинфри. Главное помещение площадью более 1400 квадратных метров. Архитектура выдержана в классическом испанском стиле, а на территории расположен профессиональный конный комплекс с просторными конюшнями и открытым манежем.