Перечислены популярные драгоценные камни

Среди них — разновидности турмалина и шпинели.

© unsplash

Также в моде жемчуг. Об этом Ольга Меликян рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В какой-то момент возникает ощущение высокого спроса на этот камень, то есть его мало кто знает в течение какого-то времени. Потом появляется либо звезда, либо какая-то личность, которая показывает себя во всей красе в этом украшении с этим драгоценным камнем, и начинается лавинообразный спрос, то есть так называемая мода. Среди популярных камней, которые можно назвать сейчас модными, — турмалин параиба, турмалин лагуна, жемчуг, это шпинель махенге, шпинель кух-и-лау».

Ранее дизайнер констатировала подъём российской fashion-индустрии. Речь идёт о производстве единичных изделий, а не о массовом выпуске, как у западных компаний. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Ничкова.