Пластический хирург раскритиковал новый тренд из соцсетей

Такая процедура в домашних условиях может привести к сепсису, нагноению, некрозу и смерти.

Подобные вмешательства необходимо проводить только в медицинских учреждениях. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил основатель и главный врач центра инновационной медицины Damas Medical Center Амжад Аль-Юсеф.

«Тренды, которые, к сожалению, иногда бывают не совсем адекватными, имеют место быть. Если это выполнять в домашних условиях, как некоторые персонажи это делают, считая, что это легко и просто — подровнял ножницами и пошёл дальше гулять, конечно, это невозможно. Для этого требуется стационар, знания анатомии, чтобы не навредить в первую очередь себе, не задев тройничный нерв, лицевой нерв, не задеть сосуды, не получить огромную кровопотерю. Вплоть до летального исхода. Если не соблюдать санитарию, можно довести свой организм до сепсиса, нагноения, некроза. То есть осложнений огромное количество. Об этом нужно говорить, чтобы молодые, которые ещё не созревшим умом начинают экспериментировать на себе, чтобы доказать своим сверстникам или, может быть, ублажить своё какое-то желание глупое, обязательно нужно об этом говорить, сообщать об опасностях».

Ранее в соцсетях стали появляться видеоролики, в которых подростки массово подрезают себе уголки рта в домашних условиях. Они считают, что так улыбка станет шире, а лицо — выразительнее.