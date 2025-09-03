Психолог объяснил желание 18-летней дочери Борисовой сделать пластику

18-летняя дочь Даны Борисовой перенесла не одну пластическую операцию. Не так давно Полина сделала маммопластику по совету звездной мамы. Пользователи Сети осудили телеведущую, подтолкнувшую дочь к хирургическому вмешательству. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский объяснил, почему Дана разрешила Полине операцию. Также эксперт предположил, что дочь Борисовой не остановится на перенесенных манипуляциях.

Почему мать разрешает?

«На первый взгляд странно: зачем мать позволяет столь ранние вмешательства? Но если вспомнить саму Дану Борисову, многое становится понятнее. Её карьера строилась на внешности: привлекательность была ресурсом, который тащил эфиры и рейтинги. Дочь оказывается как будто в тени этого образа: чтобы быть "достаточной", нужно не просто жить, а соответствовать. Здесь проявляется защитная идентификация, когда родитель передаёт дочери свою стратегию выживания. Для Даны красота = успех, и она транслирует это дальше. В итоге дочь растёт не рядом с мамой, а рядом с мифом — "иконой красоты". А миф требует поклонения и жертв», — высказался эксперт.

Чем это грозит подростку?

В 18 лет психика особенно внушаема. Любая неуверенность в себе легко закрепляется через чужое мнение или комментарии в соцсетях. Если ответом на боль становится хирургия, формируется опасный паттерн: «Не нравится — исправить скальпелем».

На сегодняшний день кумиры молодежи подают пластическую хирургию как норму. Подросткам продают ее как новую косметичку — быстро, доступно, «ничего страшного».

«В реальности каждое вмешательство и улучшение себя – это путь к ретравматизации: каждая операция даёт облегчение на время, но только подтверждает мысль "со мной что-то не так". Через пару месяцев эйфория сменяется пустотой, и хочется новой "переделки". Может ли она остановиться? Да, рядом появятся другие опоры: спорт, танцы, терапия, возможность услышать: "Ты ценна не потому, что изменила себя, а потому что ты есть". Но если всё внимание будет крутиться только вокруг «правильной оболочки», то остановиться будет почти невозможно. Если опор внутренних не будет и девушка не перестанет себя ощущать только дочерью Даны Борисовой, то так и погрязнет в бесконечных операциях», — заявил Станислав.

