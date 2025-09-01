Геммолог рассказал, что делать с советскими украшениями

Через 50 лет они станут антиквариатом и вырастут в цене.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Ольга Меликян подчеркнула, что в этих изделиях практически не встречаются драгоценные камни.

«Это так называемый период советского винтажа. Я бы не рекомендовала переделывать эти украшения, потому что через буквально 50 лет это станет антикварной историей, и ценник на них будет совершенно другого порядка. Поэтому ни в коем случае не надо переделывать. Единственное, к сожалению, там нет драгоценных камней, это практически 100% все вставки в советских украшениях — это синтетические материалы, то есть это синтетические корунд, александрит, которые выдавали в тот период советской эпохи 70-х годов за рубин, сапфир, александрит за природные».

Ранее дизайнер констатировала популярность советской моды в РФ. Среди россиян отмечается «влюблённость» в этот период. В частности, речь идёт о стиле СССР в современной интерпретации. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Анна Ничкова.