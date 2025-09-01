Невеста Роналду похвасталась роскошным помолвочным кольцом

Испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес впервые вышла в свет после помолвки с португальским футболистом Криштиану Роналду и похвасталась публике роскошным кольцом. Соответствующие фото публикует Page Six.

© globallookpress

31-летняя невеста известного спортсмена прибыла на кинофестиваль в Венеции на водном такси. Она позировала перед фотографами на пирсе в мини-платье черного цвета, оформленном кружевной юбкой и цветочной аппликацией на горле. Кроме того, на Родригес были кожаные туфли на шпильках и солнцезащитные очки. Из украшений на ней были сияющие серьги и массивные кольца в виде цветочных бутонов.

В августе сообщалось, что Роналду преподнес невесте подарки на миллионы рублей в честь помолвки. Выяснилось, что, помимо кольца с бриллиантом весом минимум 25 карат, футболист подарил избраннице часы люксового бренда Patek Philippe за 60 тысяч долларов и автомобиль Porsche Taycan.