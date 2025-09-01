Мастер объяснил, в каких местах безболезненно бить тату

В современном мире тату — это способ самовыражения, своя философия и особый вид искусства. Однако втайне мечтая о тигре на предплечье или особом знаке на запястье, многие опасаются сделать этот шаг и перейти к действию. «А вдруг будет больно и неприятно?». И подобные мысли вполне оправданы. Вячеслав Волков — международный мастер-эксперт художественной татуировки, многократный победитель профессиональных соревнований — подсказал, какие зоны на теле менее болезненные, а где действительно «жарко».

© unsplash

Наносить тату — это больно?

«Степень боли зависит от места нанесения, особенностей организма и даже настроения в день сеанса. У каждого человека свой болевой порог. Правда, существуют зоны, которые почти все специалисты называют "лайтовыми", и те, что известны как «огненное испытание», — рассказывает эксперт.

Татуировка — это всегда диалог с собственным телом. По словам нашего эксперта, находятся такие люди, которые специально набивают рисунок на самых чувствительных участках. И гордятся тем, что могли вытерпеть сильную боль. Для них это — своего рода вызов. Другие же, наоборот, стремятся избежать дискомфорта. Зная 'карту своего тела», вам будет проще сделать выбор.

Участки, где боль минимальна

На теле любого человека есть зоны, наименее чувствительные к боли. Здесь плотный слой мышщ, достаточно толстая кожа и количество нервных окончаний минимально. Они подойдут идеально, если вы делаете тату в первый раз и не уверены в себе. Запомните эти участки:

Внешняя сторона плеча.

«Для нее характерны утолщенный мышечный слой и минимум нервных окончаний. Именно здесь делают первые татуировки многие люди — удобно, терпимо и красиво. И главное — почти никакого дискомфорта», — говорит мастер.

Предплечье. Этот участок тела достаточно ровный, легко доступен для мастера и быстро заживает. Вячеслав:

«Предплечье подходит для нанесения и тонких линий, и насыщенных цветных работ».

Внешняя сторона бедра. Тут много мягких тканей, поэтому сам процесс нанесения татуировки ощущается как умеренный. Вы можете спокойно сидеть или лежать, а значит, тело не устанет, и процедура будет максимально комфортна.

Центральная часть лопатки — еще одна зона, которую выделил наш эксперт.

«Боль умеренная, а рисунок хорошо смотрится в любом возрасте. Многие люди предпочитают наносить в этой зоне масштабные иллюстрации», — поясняет эксперт.

Совет: если вы боитесь боли, начните с менее чувствительных зон. Это позволит вам понять свои ощущения и психологически подготовиться к нанесению рисунка в более сложных местах.

Средний уровень боли — ощутимо, но терпимо

Кроме участков тела с минимальной чувствительностью, существуют те, где процесс работы с тату вполне можно вытерпеть, хотя это и достаточно безболезненно. Рисунок здесь подойдет людям, которые уже не в первый раз посещают тату-мастера.

Внутренняя часть руки (бицепс).

«Чем ближе к подмышке, тем чувствительность выше, но в остальном эта зона мягкая и комфортная. Если решили сделать здесь тату, то неприятные ощущения вполне можно перетерпеть», — уверяет эксперт.

Нанесение тату в этой зоне обычно переносится легко, но вот в районе сухожилий ощущения становятся острее. Если не хотите испытывать дискомфорт, детально обсудите с мастером рисунок и процесс его выполнения.

Грудь.

«Здесь чувствительность во многом зависит от пола клиента. У мужчин болевые ощущения умеренные, у женщин они выше из-за тонкой кожи и близости к ребрам», — поясняет тату-мастер.

Замечание: многое зависит от телосложения, возраста и эластичности кожи. Примите это во внимание, когда будете делать татуировку в зонах со средним уровнем боли.

Горячие точки — максимальная боль

Эти зоны наш эксперт называет «огненными». И действительно: участки настолько чувствительны к боли, что ее могут преодолеть только люди с высоким болевым порогом, ну или же те, кто уже не раз покрывал свою кожу рисунками и психологически готов к испытанию. Вот несколько примеров таких «горячих» зон.

Этот участок отличается тонкой нежной кожей, близостью кости. Кроме того дыхание затрудняет процесс нанесения рисунка.

«Даже опытные клиенты называют эту зону проверкой на прочность», — уверяет наш эксперт.

Живот (особенно низ). Если вы еще никогда не делали тату, не наносите рисунок в область живота. даже крохотный цветочек может принести массу неприятных ощущений.

«Здесь находится много нервных окончаний. Иногда случаются непроизвольные подергивания мышц, из-за чего мастеру работать труднее», — подсказывает мастер.

Шея и ключицы. Боль сочетается с вибрацией, которая отдает в голову и плечи, из-за чего во время процедуры вы можете запросто заполучить мигрень.

Внутренняя поверхность бедер.

«В этой зоне очень чувствительная кожа. Ситуация осложняется и близостью нервных окончаний», — предостерегает эксперт.

Пальцы, кисти, ступни. Не лучший выбор для новичка. Для конечностей характерна близость костей к коже, небольшое количество мягких тканей, поэтому часто требуются повторные проходы.

Подмышки. Самая чувствительная зона. Боль здесь просто невыносимая. Даже мастера шутят: «Сюда приходят только смельчаки». Ну а кроме того рисунок здесь не будет держаться долго из-за трения об одежду и обильного потоотделения.

И все же так называемая «карта боли» достаточно условна. Даже самые «легкие» зоны могут оказаться чувствительными, если вы устали, не выспались или не успели поесть перед сеансом. Немаловажную роль играет и психологический настрой. Если вы спокойны, расслаблены, то перенесете процедуру легче. Наш эксперт советует принять удобную позу, чтобы не затекало тело и включить приятную музыку, которая отвлечет вас от болевых ощущений.