В правительстве Москвы поделились мнением о новом сезоне сезон Московской недели моды

Одной из главных тем дискуссий проходящего в Москве BRICS+ Fashion Summit стала тема поиска баланса между открытостью для внешних игроков и защитой интересов для национальных брендов. В последние годы страны Глобального Юга, активно используют протекционистские меры для защиты текстильной промышленности, которая обеспечивает значительную занятость населения. Китай, несмотря на статус «мировой фабрики», поддерживает внутренний рынок за счет субсидий, Бразилия же, защищая свой внутренний рынок от внешнего давления, вводит серьезные тарифы, в то время как другие страны протекционистские меры применяют для стимулирования своего экспорта, поддерживая молодые отрасли и увеличивая доходы государственного бюджета.

© Фонд моды

В России 2022 год серьезно поменял ситуацию во всех сферах, мода не исключение.

«Тогда индустрия столкнулась с огромным количеством вопросов, которые необходимо было решать, но в первую очередь мы сделали ставку на то, чтобы продвинуть бренд среди своего покупателя. Сначала покупатель должен быть локальный», отметил в ходе пленарной сессии в пятницу «Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды» Алексей Фурсин, Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента культуры города Москвы.

© Фонд моды

По его словам, впоследствии каждый сезон Московской недели моды демонстрировал рост отечественных брендов.

«И я благодарен сегодняшним участникам, а именно международной делегации. Мы видим, что в Москву на модное мероприятие едут не только представители дизайнерского сообщества, но еще и байеры, и это уже становится таким устойчивым трендом», — продолжил он.

Многие западные бренды, которые три года назад покинули Россию, заявили о желании вернуться. Как отметил в ходе BRICS+ Fashion Summit Специальный представитель Президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, Кирилл Дмитриев, правительство не будет воспрепятствовать их возвращению, но приоритет отдает российскому бизнесу.

© Фонд моды

«Здесь, безусловно, надо думать о том, кто уходил, как уходил. Я думаю, правительство России будет принимать очень взвешенно решение. Совсем какой-то протекционизм, он, конечно, мешает конкуренции. Я думаю, здесь будет взвешенное решение правительства, на каких условиях они будут приходить к нам назад», — заметил он.

Участница из Бразилии исполнительный директор ABEST Аурея Ямашита в свою очередь рассказала о том, как сложно местным брендам пробиваться на международный рынок. Потому конкурировать на международном рынке довольно сложно.

«На самом деле это для нас большая проблема, потому что выйти на международный рынок очень дорого. Эта сумма складывается из налогов и пошлин, которые взимает наша страна. Мы очень часто обсуждаем в Бразилии, что нужно снизить пошлины, чтобы помочь нашим компаниям выйти на другие рынки и стать конкурентоспособными. Наши дизайнеры используют много рукоделия, изделия уникальны, поэтому в последнее время, конечно, стали больше продавать за рубеж, но могли бы продавать еще больше, если бы снизили уровень пошлин», — отметила она.

Организатор Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.