«Амазонка» и «Тонкости Востока»: как проходит Неделя моды в Москве

В рамках третьего дня Московской недели моды состоялись показы зарубежных и отечественных дизайнеров. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе мероприятия.

© РИА Новости

Петербургский бренд Lost Genome презентовал коллекцию осень–зима 2025/26 под названием «Тонкости Востока». В рамках мероприятия прошли показы и других петербургских брендов — еlisabetta и F.T.R.

© Газета.Ru

Также бренд Hatsibana из Нальчика продемонстрировал новую коллекцию, вдохновленную картиной Руслана Шамеева «Амазонка». В числе представителей моды из Нальчика также участвовали Akkulova Albina и SaiJamin.

Зарубежный бренд Mariandrée Gaitán родом из Гватемалы показал новую коллекцию нарядов с упором на женственные фасоны. Также состоялся показ линейки The Noir Collective: BIBIRÉ INTERNATIONAL | Pia Lindsay Studio из США.

Бренд Katee's Kids, специализирующийся на повседневной и спортивной одежде для детей и подростков, представил официальный мерч Александры Трусовой.

Также прошли показы московских брендов Solangel, Sasha Barbakov, Metrics, Alena Nega, Alina Assi, Lena Karnauhova, Badra и Чилипин.