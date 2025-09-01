Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

39-летняя манекенщица предстала перед камерой в золотистом металлическом бюстгальтере с чашками в виде цветов и бретелями из цепочек. Также она надела широкие брюки цвета хаки с карманами и распустила волосы.

© Lenta.ru

При этом в начале видео экс-избранница предпринимателя продемонстрировала лицо без косметики, а затем показала, как наносит макияж.

Ранее также сообщалось, что Елена Перминова посетила 82-й Венецианский кинофестиваль с новым избранником, манекенщиком Тарасом Романовым.