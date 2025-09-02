«Помогите ей». Телезвезда напугала фанатов снимком в пальто без бюстгальтера

Британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс снялась без бюстгальтера и напугала фанатов худобой. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость запечатлела себя в кремовых обтягивающих леггинсах и укороченном пальто. При это последнее она распахнула, демонстрируя оголенную грудь. В качестве аксессуаров она выбрала тонкое ожерелье.

Пользователей сети взволновал внешний вид Прайс, о чем они написали в комментариях под постом.

«Кэти, что ты с собой сделала? Ты была от природы великолепна», «Пожалуйста, обратитесь за помощью!», «Помогите ей, она выглядит нездоровой», «Что случилось с твоими ногами, они ведь раньше были красивыми, как и все остальное тело», «Она выглядит изможденной», «Что случилось с твоими бедрами? Откажись от «Оземпика», — призвали они.

В июле 47-летняя телезвезда похвасталась фигурой в крошечном бикини. Она была запечатлена на улице с собранными в конский хвост волосами.