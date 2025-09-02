Анна Седокова пришла на концерт в облегающем платье с глубоким декольте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла в свет в откровенном образе. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница посетила концерт, на котором была запечатлена в черном облегающем платье с глубоким декольте.

В качестве аксессуаров звезда выбрала массивный браслет и наручные часы. В то же время звезда распустила длинные светлые волосы.

В августе Анна Седокова снялась в откровенном топе с глубоким вырезом. Образ знаменитости дополнил макияж в нейтральных оттенках и с графическими стрелками.