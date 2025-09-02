Как прошел третий день BRICS+ Fashion Summit

Третий день ежегодного международного форума BRICS+ Fashion Summit ознаменовался 12 сессиями на темы модной экономики, образовательных инициатив и кадров, диджитализации и текстиля. В деловой программе третьего дня Саммита приняли участие представители органов государственной власти, руководители ведущих текстильных организаций, основатели профессиональных мероприятий и известные эксперты из России, Бразилии, Индии, Индонезии и других стран.

Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды

© Фонд моды

Большой зал

«Долгое время бытовало мнение, что хороший продукт продает себя сам. Но это ошибка. Важно и нужно уметь продавать. Хотя в нашем культурном коде это не приветствуется, у нас даже хвастаться не принято. Я уверен, что нужно максимально продвигать наши бренды. Если раньше почти все бренды именовались не на русском языке, то сейчас все больше брендов пишут свои названия кириллицей либо латиницей, но русское слово. Сейчас сказать «Я одет во все российское» не стыдно. Наоборот – это повод для гордости, – отметил Михаил Хомич, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ, Главный управляющий директор, стратег Вэб.рф.

В дискуссии приняли участие: Михаил Хомич, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ, главный управляющий директор, стратег Вэб.рф, Сладжана Милоевич, управляющий директор Fashion apparel cluster Serbia (Сербия), Игорь Прокудин, секретарь Экспертного совета по развитию креативной экономики, Государственная Дума, Ирина Сопрано, дизайнер и основатель бренда Solangel, а модерировал сессию Сергей Краснов, телеведущий, РБК ТВ.

#Региональная сессия. Азия

© Неделя моды

Большой зал

Мода Азиатского региона объединяет традиционные ремесла и богатое культурное наследие, передовые технологии и быстро развивающиеся рынки. Дизайнеры Индии, Индонезии и Малайзии создают новые креативные бренды с ориентацией на сохранение локальной идентичности. Участники сессии обсудили, как азиатская модная индустрия сочетает традиции и инновации, как мода влияет на позиционирование стран Азии в мире и какие направления международного сотрудничества стоит развивать азиатским странам сегодня.

Джей Айшак, генеральный директор и сооснователь Международной палаты моды Малайзии (Малайзия):

«В Индонезии очень ценятся традиционные ремесла. Наши бренды и дизайнеры все больше включают их в свои коллекции, переосмысливают и создают новый взгляд на них через изделия легкой промышленности. Это делает нашу отрасль интересной и коммерчески успешной. Мы также внедряем современные технологии, цифровые системы, блокчейн и AI при конструировании моделей. Я вижу пять областей международных коллабораций для азиатской моды. Первое – это обмены, сотрудничество над капсульными коллекциями, обмен промыслами и техниками. Второе – это технологические партнерства. Можно обмениваться знаниями и опытом по интеграции современных технологий, блокчейна, цифровой моды. Третье – альянсы в сфере экологии. Мы можем вместе способствовать спросу на экономику замкнутого цикла, обмениваться лучшими «зелеными» практиками, и тогда экологичное производство станет реальностью. Четвертое – доступ к рынку и двусторонние соглашения. Важно создавать дизайнерам и брендам условия для выхода на рынки других стран. Например, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Мадридом. Это позволяет нашим дизайнерам участвовать в модных мероприятиях по всему миру. Пятое – образование. Мы заинтересованы в трансграничных образовательных инициативах, программах обучения и стажировках по всей Азии. Это способствует развитию навыков талантливых кадров и повышает конкурентоспособность на рынке».

Ее правила. Женщины — творцы модной индустрии

© Фонд моды

Большой зал

В современном мире роль женщины в искусстве и творчестве не сводится к образу музы или модели. Женщины сами становятся творцами, архитекторами, а порой и катализаторами изменений в индустрии. Участницами дискуссии стали именно такие женщины – они создают бренды, формируют тренды и развивают моду как бизнес. На сессии они поделились историями своего развития, обсудили секреты успеха женского лидерства и актуальные изменения фешен-рынка.

Любовь Маляревская, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа»:

«Как медиа воздействует на премиальную аудиторию? В лоб. Мы один из топ-3 медиахолдингов, покрываем практически всю страну. Наш медиахолдинг включает пять радиостанций, канал и много офлайн-мероприятий для разных целевых аудиторий. Радиостанции позволяют покрывать все сегменты аудитории – по доходам, возрастам, ценностям. На премиальный сегмент рассчитано радио “Монте Карло”. За брендом стоит философия и ценности, которые он несет. Нас слушают люди с изысканным вкусом, хорошим образованием и доходом. Клиенты премиального сегмента выбирают уникальный опыт, который они хотят почувствовать и на который готовы потратить свое время. Мы начали отстраивать экосистему “Монте Карло” и пытаемся достать нашу аудиторию везде: проводим интересные офлайн-мероприятия с интересным содержанием, бизнес-сессии, создаем для нашей аудитории окружение. Недавно мы выпустили бренд спортивной премиальной одежды в стиле 1920-1960-х годов Голливуда. То есть воздействуем на клиента через все органы чувств. Про роль женщины уже многое известно. Конечно, это мягкая сила. Если есть задача, значит женщина ее реализует. Мы просто берем и делаем».

Культурный код и апроприация. Где проходит грань

© Фонд моды

Большой зал

За последние годы одной из самых обсуждаемых тем в модной индустрии стал вопрос культурного заимствования. Должны ли бренды указывать источники вдохновения — и как это делать? Где проходит грань между вдохновением и присвоением? Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссии. Они сошлись во мнении, что указание источника вдохновения должно стать «золотым правилом» любого творческого заимствования, которое поможет избежать апробации и неуважительного отношения к чужой культуре.

Аджай Вир Сингх, управляющий директор Недели моды Коломбо (Шри-Ланка):

«Долгие годы европейские бренды использовали местные промыслы, но не сообщали, где они позаимствовали эти мотивы. Любая культурная апроприация ставит знак неравенства. И очень важно, что этот вопрос мы обсуждаем в формате Саммита моды стран БРИКС+».

Тренд-радар. Смотрим в будущее. Паблик-ток с тренд-аналитиками

© Фонд моды

Большой зал

Мода — это гораздо больше, чем цвет по Pantone, она представляет собой сложную систему, реагирующую на глобальные социальные и культурные изменения. Исторически мода следовала модели trickle-down, описанной социологом Георгом Зиммелем: новые стили зарождались в высших слоях общества, а затем постепенно проникали в массы. Одежда служила социальным маркером, позволяя обычным людям через подражание приобщиться к элите. Однако, как только тренд становился общедоступным, аристократия от него отказывалась, запуская новый цикл. Сегодня на то, как формируется мода, влияет огромное количество факторов: выходы стритстайлеров, знаменитостей и простых обывателей, музыка, кино, сериалы и ситуация в мире в целом. В эпоху онлайн становится все сложнее проследить, где зарождается мода и кто обладает способностью предвидеть будущие модные направления. Как возникают тренды, кто их задает и что можно считать глобальным трендом сегодняшнего дня – паблик-ток, в котором приняли участие дизайнеры и блогеры, собрал большую аудиторию: и снова Большой зал «Зарядья» был заполнен полностью.

Гала Гагаринская, создатель и руководитель проекта VK НШМ, поделилась инсайдерской информацией о зумерах, которые сейчас формируют тренды:

«Зумерская аудитория очень любит азиатскую культуру, за три года она стала трендом и привлекает не только зумеров, но и другое поколение. Тренд отмечает то, что популярно в обществе, если возвращаться к трендсеттингу, зумеры, то есть те, кто родился в нулевых, перевернули наш мир, они выбрали здоровую еду, перестали потреблять алкоголь, ввели моду на 90-е – эпоху, в которой они не жили. К ним надо прислушиваться и пытаться понять, что они хотят. Старшему поколению надо общаться с ними очень аккуратно и не брать на себя роль наставника, навязывающего свои правила жизни».

Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.