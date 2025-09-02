Певица МакSим поделилась образом в микрошортах

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) продемонстрировала фигуру в микрошортах. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

42-летняя МакSим предстала перед камерой в нежно-розовом топе, который сочетала с молочным жакетом и короткими шортами. Певица добавила к образу массивные золотые серьги, кожаную сумку и босоножки на каблуках. Артистка уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами.

© Газета.Ru

В августе МакSим опубликовала фото, где позировала в черном бикини, которое дополнила накидкой в тон, солнцезащитными очками и кепкой. Певица была запечатлена с собранными волосами и без косметики. Поп-исполнительница сидела в шезлонге с книгой в руках. Знаменитость читала произведение Антона Павловича Чехова.

Марина Абросимова воспитывает двух дочерей: 16-летнюю Александру и 10-летнюю Марию. Исполнительница родила первенца в 2009 году от звукорежиссера Алексея Луговцова, а через два года развелась с ним. МакSим отмечала, что никогда не препятствовала общению подростка с отцом. Младшая дочь знаменитости появилась в ее отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Пара рассталась через год после рождения Марии.