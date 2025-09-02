Дочь Синди Кроуфорд выбрала откровенный наряд для Венецианского фестиваля

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в откровенном виде посетила 82-й Венецианский международный кинофестиваль на острове Лидо. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

23-летняя манекенщица появилась на мероприятии в прозрачном приталенном платье длины миди черного цвета. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань наряда просвечивала обнаженная грудь. В то же время девушка распустила волосы и надела туфли на невысоком каблуке и солнцезащитные очки.

Отмечается, что Гербер сопровождал ее возлюбленный — 32-летний американский актер Льюис Пуллман, который поцеловал избранницу перед камерами.

Ранее в сентябре американская трансгендерная модель (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и актриса Индия Мур также оголила бюст на Венецианском фестивале.