Pirosmani Studio показал коллекцию сезона осень-зима 2025/26

Затаите дыхание, закройте глаза, погрузитесь в себя. Звуки, пульсация, образы - оказывается, чёрный цвет таит в себе весь мир. Он может выстраивать сложные конструкции, закручиваться вокруг нас и обволакивать. Пожалуй, именно такую палитру ощущений выбрал для показа новой коллекции бренд Pirosmani Studio. По мнению главного дизайнера марки Евгении Малыгиной, чёрный цвет обладает мощным художественным посылом. Возможно, именно поэтому коллекция в чёрных тонах получилась настолько не монохромной.

© РИА Новости

Сложные объёмные жакеты, костюмы и платья создавались ещё сложнее, чем можно было подумать. Принты выполнялись на крое перед пошивом, трикотажные блузы, закручивающиеся вокруг силуэта, выполнялись на манекенах - таким образом, они становились уникальными арт-объектами. Кроме того, дизайнер использовала новый нестандартный приём - так называемый dirty embroidery, то есть «грязная вышивка»: не продуманный рисунок вышивки по эскизу, а многочисленные зигзагообразные строчки, которые складываются в сложный узор, а при должном уровне фантазии и в загадочные письмена.

© Mainstyle

Модели на подиуме будто бы только приоткрывали верхний «слой», как и мы все в жизни - готовы показать лишь часть себя. Истина же скрыта где-то за несколькими слоями (и не только одежды). Какой это был сезон? Совершенно не важно, ведь Pirosmani Studio создают одежду вне сезонов. Кстати, в этом году бренду исполняется 20 лет - хороший момент для громкого напоминания о себе.