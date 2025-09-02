Российский блогер Дмитрий X, более известный в соцсетях под никнеймом @budniskyfa, решил проверить реакции москвичей на запах дешевого освежителя воздуха. Соответствующий ролик появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 32,3 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсер распылил освежитель воздуха на стик. После этого он отправился на улицы у Патриарших прудов и стал предлагать прохожим его понюхать. Многие из них приняли запах освежителя за духи люксовых марок, а именно — Givenchy, Gucci, Tom Ford, HFC и Kilian.

«Вот и подумайте, стоит ли переплачивать или нет», — заключил автор публикации.

Пользователи сети, в свою очередь, обсудили реакцию москвичей на розыгрыш мужчины в комментариях. «Как легко развести людей на Патриках», «Это очень смешно. С такими умными лицами рассуждают, какие-то ноты ароматов угадывают», «Они там знают что-то еще кроме брендов?», «Еще бы посмотреть их реакцию на правильный ответ», «Знатоки дорогих ароматов», — высказывались юзеры.

В июле духи президента США Дональда Трампа с ароматом успеха сравнили в сети с запахом грязных подгузников.