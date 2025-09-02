Названа самая модная обувь на осень

Звездная стилистка и имидж-консультант Дженни Ли назвала самую модную обувь на осень. Соответствующий комментарий публикует Real Simple.

В первую очередь специалистка отметила сапоги с голенищем выше колена.

«Они были замечены на подиумах в самых разных стилях — от романтических у Chloe до минималистичных у Stella McCartney, а также классических, как у Vivienne Westwood», — объяснила она.

Кроме того, Ли внесла в свой перечень лоферы, туфли фасона «Мэри Джейн» и кроссовки на тонкой подошве и с минималистичным дизайном. Вдобавок она выделила таби (ботинки с раздвоенным носом — прим. «Ленты.ру») и обувь с металлическими деталями.

В заключение эксперт упомянула сапоги с квадратным носом и туфли на каблуках, дополненные ремешком на щиколотке. По ее словам, последний вариант можно сочетать с юбкой средней длины, блузкой и свитером с V-образным вырезом.

В августе сообщалось, что кроссовки Vibram FiveFingers, которые прозвали презервативом для ног, стали модными летом 2025 года.