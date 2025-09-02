Стилист рассказал, как сделать стойкую укладку и добиться блеска волос

Добиться идеально блестящих и гладких прядей помогут паровые стайлеры. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по волосам в бренде Telzen Маргарита Лопоян.

© unsplash

«В отличие от классических утюжков, которые работают за счет сухого жара и выпаривают влагу из волоса, эти приборы используют пар. Он деликатно прогревает прядь, не обезвоживая ее, а, наоборот, помогая влаге проникнуть в структуру волоса. В результате укладка получается не только стойкой (даже в условиях высокой влажности), но и придает волосам блеск и гладкость, сравнимые с салонным уходом», — заявила стилист.

Тем, у кого пушатся и электризуются волосы, Лопоян рекомендовала обратить внимание на фены-стайлеры.

«Эти девайсы создают локоны или гладкость с помощью мощного потока воздуха и эффекта Коанда, а не экстремально высокой температуры. Благодаря ионизации волосы меньше пушатся и электризуются», — пояснила она.

Эксперт рассказала, что современные приборы оснащены интеллектуальными датчиками, которые контролируют температуру, не позволяя ей превышать безопасный порог. Это означает, что даже при ежедневном использовании волосы не пересушиваются.

По ее словам, все больше брендов внедряют также восстанавливающий подход: приборы не только не повреждают волосы, но и помогают улучшать их качество при регулярном использовании.

Лопоян отметила, что если раньше основной задачей было придать волосам нужную форму любой ценой, то теперь в бьюти-сфере акцент сместился в сторону бережных технологий.

До этого врач развеяла распространенный миф в уходе за волосами.