Стилист объяснил, как носить стиль преппи

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов объяснил, как носить стиль преппи. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Идеальное стилевое решение на первый месяц осени — это preppy. Вдохновляйтесь стилем немецких блогеров — она прекрасно миксует тонкие кардиганы и свитеры с контрастными рубашками, лоферы с носками/гольфами и юбками в складку и обязательно приправляет все это классными очками и вместительной сумкой!» — написал Рогов.

Несколько недель назад Александр Рогов рассказал, что босоножки также можно носить осенью. Эксперт посоветовал сочетать контрастную обувь с яркими колготками.

До этого ведущий «Модного приговора» назвал лучший топ для многослойных образов.