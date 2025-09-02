Россияне пристрастились к конкретной одежде

Российская молодежь пристрастилась к спортивному стилю. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель отдела дизайна по разработке одежды для спорта и активного образа жизни в «Спортмастере» Светлана Новикова.

По словам эксперта, большинство зумеров и миллениалов регулярно занимаются спортом, отсюда — интерес к спортивному стилю в целом. Сейчас особенно актуальным стало модное течение Athleisure, возникшее на игре слов athletic («спортивный») и leisure («досуг»), добавила она.

Кроме того, зумеры обращают внимание на происхождение материалов: нередко вторичная переработка и эко-технологии становятся аргументом при покупке. К тому же в 2025-м году границы между спортом и модой фактически стерлись, отметила Новикова.

«Ведущие модные недели включают спортивные бренды в основную программу: коллаборации Jacquemus x Nike, Balenciaga x Puma сделали athleisure частью высокой моды», — подытожила она.

В августе россияне вдруг также полюбили теннисную одежду.