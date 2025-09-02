Перечислены тревожные сигналы после пластики

Большинство послеоперационных симптомов являются нормальными и проходят самостоятельно, некоторые сигналы, такие как перекосы и белые пятна на коже могут указывать на осложнения, требующие немедленного обращения к врачу. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

© unsplash

«К примеру, односторонний перекос лица может указывать на повреждение лицевого нерва. Невозможность сложить губы «уточкой» или широко улыбнуться свидетельствуют о возможных проблемах с мимической мускулатурой. Сильная боль за глазными яблоками может говорить о повреждении нервов или сосудов. А синюшность или белые пятна на коже – признак нарушения кровоснабжения или неврологических проблем», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что повышенная температура также — признак воспалительного процесса.

«Также стоит обратиться за консультацией при усилении отека и покраснения. Отек и покраснение в области операции – нормальное явление, однако их значительное усиление может свидетельствовать о развитии инфекции или воспаления. Тревожным сигналом также может служить неприятный запах от раны. Запах гноя или некроза — явный признак инфекции, требующий немедленного вмешательства», — высказался Алексанян.

Одной из первых причин для обращения, эксперт также назвал внезапное усиление отека или асимметрию.

«Хотя отек после ринопластики — нормальное явление, резкое его увеличение или появление асимметрии требует немедленной консультации хирурга. Неприятный запах из носа может свидетельствовать о развитии инфекции в носовых ходах, а гнойные выделения из носа – явный признак инфекции, требующий срочного лечения», — добавил он.

По его мнению, есть еще одна тревожная причина для обращения к врачу — после маммопластики.

«Одна из тревожных причин — явная сильная асимметрия груди. Хотя небольшая асимметрия может быть естественным явлением, значительная разница в размере или форме груди требует консультации специалиста. Если вы наблюдаете внезапное увеличение отека или появление новых уплотнений, то это может указывать на гематому, серому или воспалительный процесс», — подчеркнул врач.

И в заключение он отметил, что признаком выраженного воспаления служит симптом, когда кожа в области груди стала горячей и ярко-красной.