Популярный актер кардинально сменил имидж

Популярный американский актер Майло Вентимилья вышел в свет с кардинально измененным имиджем. Соответствующие кадры публикует People.

Папарацци запечатлели 48-летнюю знаменитость в черных классических брюках и поло в тон. Помимо этого, артист надел коричневые ботинки, в руках он держал бежевый пиджак.

При этом Вентимилья продемонстрировал новую короткую стрижку. По данным издания, уличные фотографы заметили звезду на съемках своего нового сериала Netflix «Я найду тебя».

В августе страх мужчин перед парикмахерами объяснили. Выяснилось, что один из пяти опрошенных испытывает нервозность перед тем, как сделать новую стрижку.