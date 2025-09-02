Мужской арсенал: какие средства обязательно должны быть в косметичке

Мужской уход больше не какая-то феерическая роскошь и вовсе не редкость, а часть нормального отношения к себе. Мужская кожа толще, плотнее, быстрее жирнится и чаще подвержена раздражениям от бритья, поэтому уход для мужчин имеет свои особенности. Главное отличие косметики — не столько в «мужественном» аромате, сколько в формулах: они легче впитываются, лучше работают с плотной кожей и часто содержат успокаивающие компоненты. Мужчинам важно помнить, что уход — это не десятки баночек, а базовые средства, которые решают конкретные задачи. Косметолог Ирина Созинова дала ключевые советы, как правильно собрать свою косметичку и не тратить деньги впустую.

© unsplash

Очищение без пересушивания

Первое, что должно быть в арсенале, — мягкое средство для умывания. Кожа мужчин вырабатывает больше себума, но это не значит, что ее нужно нужно отмывать до скрипа: агрессивные гели только усиливают жирность и раздражение.

«Лучше выбрать пенку или гель с нейтральным pH и успокаивающими компонентами вроде алоэ или пантенола. Ежедневное очищение утром и вечером помогает предотвратить воспаления, забитые поры и тусклый цвет лица. А перед бритьем оно еще и снижает риск порезов и раздражения», — объясняет эксперт.

Увлажняющий крем — не роскошь, а необходимость

Мужская кожа теряет влагу не меньше женской, а после бритья ей особенно нужен комфорт. Крем для мужчин обычно имеет легкую текстуру, быстро впитывается и не оставляет липкости, поэтому его можно использовать каждый день. Для жирной кожи подойдут флюиды или гели, для сухой — кремы с гиалуроновой кислотой и маслами. Хорошее увлажнение замедляет появление морщин и делает кожу более устойчивой к раздражению. К тому же ухоженное лицо выглядит свежее.

Средства после бритья

Регулярное бритье — один из главных стрессов для мужской кожи, поэтому стоит уделить внимание правильному уходу после процедуры. Лосьоны со спиртом пересушивают и провоцируют раздражение, лучше выбрать бальзамы или кремы с пантенолом, аллантоином или ромашкой.

«Они снимают покраснения, ускоряют заживление и защищают от врастания волос. Мужчинам с чувствительной кожей стоит попробовать масла для бритья, которые смягчают волосы и облегчают процесс», — говорит косметолог.

Продукты для волос и бороды

Мужчинам с бородой и усами стоит иметь специальные шампуни и масла: они ухаживают за волосами и предотвращают сухость кожи под ними. Для головы лучше выбирать шампуни по типу кожи, а не только по типу волос: жирная кожа головы требует мягкого очищения, а сухая — питания. Стайлинг лучше выбирать без агрессивного спирта и тяжелых силиконов, чтобы не утяжелять волосы.

Солнцезащитный крем круглый год

SPF нужен не только летом и не только женщинам. Мужчины часто проводят больше времени на улице, а ультрафиолет старит кожу и вызывает пигментацию независимо от сезона. Крем или флюид с SPF 30+ защитит от фотостарения и снизит риск кожных заболеваний. Современные формулы легкие, матирующие и не оставляют белых следов. Наносить их нужно каждое утро, особенно если предстоит поездка за рулем или длительные прогулки.