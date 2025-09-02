Набравшая вес Нелли Фуртадо вышла на сцену в крошечном платье

Набравшая вес канадская певица Нелли Фуртадо в откровенном виде вышла на сцену на фестивале Superbloom в Германии. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

46-летняя исполнительница выбрала для выступления крошечное корсетное платье черного цвета в белую полоску. Также она дополнила образ кожаным ремнем с массивной застежкой в виде сердца и надела ожерелье и ботинки.

При этом в один из моментов концерта звезду запечатлели с полуобнаженными ягодицами.

В августе Нелли Фуртадо также выступила в откровенном образе на фестивале Boardmasters в Великобритании.