Звезда «Слова пацана» снялся с голым торсом

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», российский актер Рузиль Минекаев в откровенном виде снялся для сентябрьского номера журнала «Собака.ru». Соответствующий пост появился в Telegram-канале издания.

26-летний артист предстал на одном из кадров, стоя спиной к камере и демонстрируя голый торс. Также знаменитость запечатлели в распахнутом плаще на голое тело в недостроенном здании.

В то же время Минекаев примерил красную кожаную куртку и цепочку с подвеской бренда Diesel в сочетании с черно-белыми брюками марки Dsquared2.

Ранее в сентябре российский актер Никита Ефремов прошелся полуобнаженным перед камерой.