Актриса Хаматова сымитировала попытку придушить Машкову под песню Noize MC

Актриса Чулпан Хаматова опубликовала в Instagram ролик с коллегой Марией Машковой, который знаменитость сопроводила треком Noize MC "На Марсе классно". В ролике Хаматова сначала поглаживает Машкову по голове, а затем в шутливой манере имитирует попытку ее придушить. Машкова с юмором поддержала подругу, изобразив испуг на своем лице. Недавно Машкова анонсировала в Instagram зарубежные гастроли спектакля "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Она поделилась, что испытывает смешанные чувства из-за участия коллеги в других постановках, помимо их совместной работы. "Моя новая любимая подружка - [Чулпан Хаматова] - изволит спектакли играть не только со мной. Но что поделать… Я буду обязательно ловить. Ловите и вы", — написала знаменитость в личном блоге, сопроводив публикацию злым эмодзи. Хаматова и Машкова заняты в спектакле "Единственные самые высокие деревья на земле" по пьесе Ивана Вырыпаева. Мировая премьера постановки состоится 9 сентября в Варшаве. Спектакль рассказывает историю вымышленных американцев, созданных на основе персонажей из американских фильмов и литературы. Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. Актриса Мария Машкова живет вместе с мужем в США.