Стилист назвал самые модные брюки сезона

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самые модные брюки сезона. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Яркие брюки в полоску — таблетка от осенней хандры.Такая полоска вытянет ваш силуэт, а яркий цвет станет акцентом. Сочетайте с уютными джемперами и рубашками. А еще можно рискнуть и замиксовать с контрастным принтом или узором!» — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок.