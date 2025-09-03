Обнаружены следы сбежавших из российского СИЗО арестантов

Жители 1-го микрорайона в Чите уже вторую неделю испытывают неудобства из-за ржавой воды. Об этом они сообщили корреспонденту ZAB.RU.

По словам собеседника редакции, в последние несколько дней вода стала ещё грязнее.

«Казалось, что хуже некуда, но нет, вода стала ещё более ржавой», – отметил местный житель.

Мужчина также рассказал, что жильцов не информируют о подвозе воды.

«Нигде такой информации нет, мы случайно натыкаемся», – добавил он.

Зачастую воду жителям 1-го микрорайона приходится покупать, что тоже создаёт дополнительные неудобства.

«В близлежащих магазинах вода есть не всегда, приходится идти дальше. Да и накладно это», – поделился местный житель.

Данная ситуация создаёт большие трудности для жильцов: приготовить еду, принять душ или постирать вещи не представляется возможным.

«Говорят, Бастрыкин заинтересовался, а толку? Ничего не меняется. Сил уже нет это терпеть. За все 30 лет, что здесь живу, такое впервые», – делится эмоциями собеседник редакции.

По данным «Водоканала», причиной появления грязной воды и снижения давления в 1-м микрорайоне стали умышленные действия хулиганов. Однако, для местных до сих пор остаются загадкой сроки восстановления нормального водоснабжения.