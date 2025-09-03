Валя Карнавал примерила крылья как у «ангелов» Victoria's Secret

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 7,4 миллиона пользователей.

На размещенном видео 23-летняя исполнительница прошла под вспышки фотокамер. Она позировала в облегающем черном мини-платье с глубоким декольте и босоножках на высоких каблуках.

Девушка распустила уложенные волнами волосы, нанесла коричневую помаду на губы, подчеркнула глаза черными стрелками и продемонстрировала наращенные ресницы. Она дополнила образ блестящим браслетом на запястье и крыльями как у «ангелов» Victoria's Secret на спине.

Ранее российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева снялась в боди из белых перьев.